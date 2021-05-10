شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 27.. تفجير فى محيط مسجد الاستقامة وتناول حادث الدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم كريم فهمى فى أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، كضيف شرف، حيث يقدم دور العقيد الشهيد رامى هلال، والمشهد داخل مبنى الأمن الوطنى ومقابلة رامى هلال مع زكريا "كريم عبد العزيز" ويوسف "أحمد مكى" وهشام "على الطيب"

يظهر محمد كيلانى أيضاً فى الحلقة بدور شاب يدعى مؤمن يستعد للانضمام إلى جماعة ارهابية، ويتلقى اتصالاً بالفعل لإخباره بموعد السفر إلى السودان للتدريب، وبعد الوصول مع بعض الشباب إلى المكان المخصص لتدريبات الجماعات التكفيرية، يتم التدريب على التعامل مع السلاح وتفجير العبوات الناسفة، وبعد شهر ونصف من التدريبات يعودوا إلى مصر.

تتناول الحلقة حادث تفجير فى محيط مسجد الاستقامة فى الجيزة، وتصوير حقيقى من مكان الانفجار، ويحقق فى الحادث يوسف الضابط على هلال من خلال تفريغ فى فيديوهات كاميرات المراقبة المجاورة للمسجد، يذهب على هلال مع يوسف إلى الدرب الأحمر بالمكان المختبئ فيه منفذ العملية، وبعد الوصول إلى الشخص يفجر نفسه فى مشهد يعرفه كل المواطنين، ثم يتم عرض أسماء شهداء العملية وهم عقيد رامى على أحمد على هلال، وأمين شرطة ممتاز ثان محمود محمد أبو زيد، معاون أمن شرطة أول محمد خالد محمد متولى.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.