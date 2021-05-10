شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 27.. خطف وقتل مالك شقيق الخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، باتفاق رفعت الذهبى "خالد سرحان" مع أعوانه على كسر الخديوى وخطف أقرب شخص له، زوجته غزل أو شقيقه مالك، ويتفقون جميعا على خطف مالك.

تحاول قدرية طليقه الخديوى " أحمد العوضى" لرجوع أولادها إلى منزلها، ليرفض الخديوى بسبب وجود رفعت الذهبى"خالد سرحان"، وتأخذ هويدا "صبا الرافعى" نجلها من منزل عماد "أحمد الرافعى" شقيق غزل لطلب حصولها على الخلع.

وخلال الحلقة تزور أسرة غزل منزلها الجديد بعد زوجها من الخديوى، لعودة الصلة بينهما مرة أخرى بعد الخناقات بينهما بسبب الأحداث التى تمت بينها وبين عابد "خالد الصاوى".

وفي مشهد حزين استطاع رفعت تنفيذ خطته وخطف وقتل مالك شقيق الخديوى وسط استغاثته برجل الخديوى الخائن أن ينقذه.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير