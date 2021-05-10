شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى لـ خالد سرحان بعد تطور أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير": اتقل يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور جديد لأحداث مسلسل "اللى مالوش كبير"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، انتقل الصراع الدائر بين العوضى الذى يجسد شخصية "الخديوي" في أحداث المسلسل، والفنان خالد سرحان الذى يجسد شخصية "رفعت الدهبى"، من الحبكة الدرامية إلى منصات السوشيال ميديا.

حرص سرحان "رفعت الدهبى"، على استفزاز العوضى "الخديوى"، بصورة له من أحداث الحلقة السابقة لمسلسل "اللى مالوش كبير"، التي ظهر فيها الدهبى بجوار زوجة العوضى السابقة، وأمامه "الخديوى"، موجهاً له رسالة عبر حسابه عبر فيس بوك قائلاً "بعد 40 مليون على الله حكايتك، اتجوزت مراته في الآخر وعايش في بيته كمان، ولا يعرف يعمل معايا حاجة".



احمد العوضى وخالد سرحان على فيس بوك

وسرعان ما أعاد العوضى نشر بوست سرحان عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، للرد على استفزازه من قبل "رفعت الدهبى"، وكتب قائلاً "اتقل يا حبيبي"، وهو ما أجبر الكثيرين من مشاهدى المسلسل على الدخول في التعليقات على البوست للدفاع عن الخديوي.

وأعرب سرحان فى تصريحات صحفية عن سر سعادته الكبيرة بردود الأفعال التى تلقاها حول شخصية رفعت الدهبى، بالتعليقات الإيجابية من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، ووصفه بلقب «الحاوى» وغيرها من التعليقات، مشيرًا إلى أن من ساعده في ذلك هو تواجد كاست هذا العمل المميز حوله والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس، لافتًا بأن العمل مع هذا الكاست ممتع للغاية .

واستكمل سرحان، بأن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكه فى أخذ الكادرات والزوايا الحرفيه المتطابقه مع رسم الشخصيه فى سطورها على الورق .