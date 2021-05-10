هكذا احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها وجمهورها احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى الاستايلست إيناس شاهين.

وكتبت شاهين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أختي الغالية الحلوة الجدعة.. كل سنة وأنتِ جميلة وفي أحسن صحة وسعيدة وناجحة.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. وربنا ما يحرمناش من بعض".

كما هنأتها على مشاركتها في مسلسل "ضد الكسر"، قائلة: "مبروك مسلسل ضد الكسر.. من نجاح لنجاح أكبر، إيناس شاهين".

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، وتخطط للانتقام منه.