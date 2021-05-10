هاني رمزي يكشف موعد عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان هاني رمزي، عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربي" في عيد الفطر المبارك.

ونشر رمزي، بوستر المسرحية عبر حسابه على تويتر، وعلّق: "‏الافتتاح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الساعة السادسة مساءً على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر".

وسبق وقدّم هاني رمزي شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.

مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي وحجاج عبد العظيم وعمرو عبد العزيز وأحمد فتحي، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.