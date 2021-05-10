فن ومشاهير

”الخليج 365” تكرم النجمة سمية الخشاب عن مسلسل موسى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجمة سمية الخشاب، عن مشاركتها في مسلسل "موسى" الذى يعرض حاليا في السباق الرمضانى على قناة دى إم سى وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان فى استقبالها.

وأقام قسم الفن معها ندوة فنية تحدثت فيها عن كواليس استعداداتها لشخصية حلاوتهم في مسلسل "موسى" والتعاون مع النجم محمد رمضان لأول مرة، كما تحدثت عن ظهور النجم أحمد سعد في العمل وتقديمه أغنية في حفل زفافها على رمضان، كما تطرق الحديث عن المخرج محمد سلامة، والتى وصفته بالعبقرى وشركة سينرجى التي لم تبخل عن العمل بأى شيء وحرصها على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية، كما روت تفاصيل المكالمة التي درات بينها وبين النجمة ريم البارودى وتهنئتها على مسلسل "موسى".

وتحدثت سمية الخشاب أيضا عن تحضيراتها في الفترة المقبلة لأكثر من عمل سينمائى وغنائى، ووعدت جمهورها بتقديم عدد من المفاجآت في عالم الغناء.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة  6:30  مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (1)
سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365 تكرم 

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (2)
عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يحاور سمية الخشاب 

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (3)
 النجمة سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (4)
ندوة النجمة سمية الخشاب مع قسم الفن

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (5)
سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (6)
سمية الخشاب وقسم الفن

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (7)
سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن فى الخليج 365

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (8)
 سمية الخشاب والزميل عادل عبد الله

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (9)
سمية الخشاب 

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (10)

سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (11)

سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (12)
 سمية الخشاب 

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (13)
سمية الخشاب وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (14)
 سمية الخشاب وقسم الفن فى الخليج 365

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (15)
 سمية الخشاب تتسلم درع الخليج 365 من عمرو صحصاح رئيس قسم الفن

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (16)
عمرو صحصاح يُسلم سمية الخشاب درع مؤسسة الخليج 365

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (17)
 سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن باليوم السابع

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (18)
سمية الخشاب والزميل مصطفى القصبى

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (19)
 سمية الخشاب والزميل بهاء نبيل

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (20)
سمية الخشاب والزميلة سارة صلاح

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (21)
 سمية الخشاب وعمرو صحصاح

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (22)
 سمية الخشاب وسامى وهيب رئيس قسم التصوير

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (23)
 سمية الخشاب والزميلة لميس محمد

 

الخليج 365 تكرم النجمة سمية الخشاب (24)
سمية الخشاب والزميل عادل عبد الله

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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