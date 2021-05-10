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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تكرم النجمة سمية الخشاب عن مسلسل موسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجمة سمية الخشاب، عن مشاركتها في مسلسل "موسى" الذى يعرض حاليا في السباق الرمضانى على قناة دى إم سى وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان فى استقبالها.
وأقام قسم الفن معها ندوة فنية تحدثت فيها عن كواليس استعداداتها لشخصية حلاوتهم في مسلسل "موسى" والتعاون مع النجم محمد رمضان لأول مرة، كما تحدثت عن ظهور النجم أحمد سعد في العمل وتقديمه أغنية في حفل زفافها على رمضان، كما تطرق الحديث عن المخرج محمد سلامة، والتى وصفته بالعبقرى وشركة سينرجى التي لم تبخل عن العمل بأى شيء وحرصها على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية، كما روت تفاصيل المكالمة التي درات بينها وبين النجمة ريم البارودى وتهنئتها على مسلسل "موسى".
وتحدثت سمية الخشاب أيضا عن تحضيراتها في الفترة المقبلة لأكثر من عمل سينمائى وغنائى، ووعدت جمهورها بتقديم عدد من المفاجآت في عالم الغناء.
قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.
يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.
سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365 تكرم
عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يحاور سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365
ندوة النجمة سمية الخشاب مع قسم الفن
سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365
سمية الخشاب وقسم الفن
سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن فى الخليج 365
سمية الخشاب والزميل عادل عبد الله
سمية الخشاب
سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن
سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن
سمية الخشاب
سمية الخشاب وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن
سمية الخشاب وقسم الفن فى الخليج 365
سمية الخشاب تتسلم درع الخليج 365 من عمرو صحصاح رئيس قسم الفن
عمرو صحصاح يُسلم سمية الخشاب درع مؤسسة الخليج 365
سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن باليوم السابع
سمية الخشاب والزميل مصطفى القصبى
سمية الخشاب والزميل بهاء نبيل
سمية الخشاب والزميلة سارة صلاح
سمية الخشاب وعمرو صحصاح
سمية الخشاب وسامى وهيب رئيس قسم التصوير
سمية الخشاب والزميلة لميس محمد
سمية الخشاب والزميل عادل عبد الله