شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تكرم النجمة سمية الخشاب عن مسلسل موسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجمة سمية الخشاب، عن مشاركتها في مسلسل "موسى" الذى يعرض حاليا في السباق الرمضانى على قناة دى إم سى وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان فى استقبالها.

وأقام قسم الفن معها ندوة فنية تحدثت فيها عن كواليس استعداداتها لشخصية حلاوتهم في مسلسل "موسى" والتعاون مع النجم محمد رمضان لأول مرة، كما تحدثت عن ظهور النجم أحمد سعد في العمل وتقديمه أغنية في حفل زفافها على رمضان، كما تطرق الحديث عن المخرج محمد سلامة، والتى وصفته بالعبقرى وشركة سينرجى التي لم تبخل عن العمل بأى شيء وحرصها على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية، كما روت تفاصيل المكالمة التي درات بينها وبين النجمة ريم البارودى وتهنئتها على مسلسل "موسى".

وتحدثت سمية الخشاب أيضا عن تحضيراتها في الفترة المقبلة لأكثر من عمل سينمائى وغنائى، ووعدت جمهورها بتقديم عدد من المفاجآت في عالم الغناء.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365 تكرم



عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يحاور سمية الخشاب



النجمة سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365



ندوة النجمة سمية الخشاب مع قسم الفن



سمية الخشاب فى ندوة الخليج 365



سمية الخشاب وقسم الفن



سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن فى الخليج 365



سمية الخشاب والزميل عادل عبد الله



سمية الخشاب

سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن

سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن



سمية الخشاب



سمية الخشاب وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



سمية الخشاب وقسم الفن فى الخليج 365



سمية الخشاب تتسلم درع الخليج 365 من عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



عمرو صحصاح يُسلم سمية الخشاب درع مؤسسة الخليج 365



سمية الخشاب فى ندوة قسم الفن باليوم السابع



سمية الخشاب والزميل مصطفى القصبى



سمية الخشاب والزميل بهاء نبيل



سمية الخشاب والزميلة سارة صلاح



سمية الخشاب وعمرو صحصاح



سمية الخشاب وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



سمية الخشاب والزميلة لميس محمد