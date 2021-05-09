الخرطوم تستضيف ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بقاعة وزارة التعليم العالي في الخرطوم يوم 17 من مايو الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة.



و قال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة إن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة يتوجه للسودان البلد الشقيق حيث سيتم تكريم كل من / عيسى الحلو، نبيل غالي، الحسن محمد سعيد، و الدكتور مبارك حسن الخليفة/ كما سيتم تنظيم ندوة ثقافية مجموعة من المفكرين و النقاد و الإعلاميين يدعى لها أهل المحتفى به و مثقفي و أدباء بلد المحتفى بهم .

و أضاف العويس إن الملتقى هو تكريم للعطاء و الابداع والتشجيع لهما وهي المهمة الثقافية التي تتطلع بها الشارقة بوصفها منارة الثقافة العربية وهو يأتي توجيهات ودعم من صاحب السمو حاكم الشارقة وهو المتابع لكل ما هو يخص الثقافة والإبداع والمعرفة .. مؤكداً حرص سموه على استمرار هذه المبادرات من أجل تمكين المثقف العربي في مجتمعه وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية العربية من خلال تنفيذ و تفعيل المبادرات المتعلقة بالشأن الثقافي .