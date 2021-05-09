شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 27.. كيشو ينجح فى الإيقاع بشقيقة باسل خياط ويدمر خطته ليسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كيشو - عمرو صلاح، فى الإيقاع بيوسف - باسل خياط، وهدم خطته فى الانتقام من يسرا - مريم، بعد وقوعه فى حب جميلة عوض - تمارا، خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا الذى يذاع على قناة cbc، طوال أيام شهر رمضان، وصور كيشو - عمرو صلاح، شقيقة يوسف سارة - مروة الأزلى فيديو لايف تظهر فيه فى وضع مخل بغرفة النوم.

وبعد اتفاق يوسف - باسل خياط مع كيشو - عمرو صلاح، للإيقاع بتمارا - جميلة عوض، انقلبت الآية واتحد مع جميلة عوض، لابتزاز باسل خياط والانتقام من مريم - يسرا بمقاطع فيديو أو الزواج عرفيا من تمارا - جميلة عوض ابنتها، ضمن خطة الانتقام التى كان يوسف يضعها تجاه "مريم" و"فريدة" أروى جودة، الا أن كيشو دمر تلك الخطة.

وفوجئ يوسف - باسل خياط وهو فى منزل يسرا - مريم ليريها فيديو ابنتها تمارا - جميلة عوض، حيث يرى شقيقته على سرير "كيشو"، وينهار وتنتهى الحلقة على ذلك.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وتجسد يسرا فى العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل فى مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء فى لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.



حرب اهلية الحلقة 27 حرب اهلية الحلقة 27



حرب اهلية الحلقة 27 حرب اهلية الحلقة 27



حرب اهلية الحلقة 27 حرب اهلية الحلقة 27