شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 27.. استعداد عساف للزواج من جليلة وغفران يعلم بالخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، بمعرفة غفران "أمير كرارة" باختفاء ابنه سليم "أحمد داش" دون معرفة سبب اختفائه أو مكانه، ويذهب حمزة "أحمد مالك" إلى عساف "أحمد السقا" فى منزله ويسأله على سليم ولكن الأخير ينكر، وبعد مشادة كلامية بينهما يخبره بأنه سيتزوج والدته جليلة "مى عمر" غداً ويندهش حمزة ويغادر المكان.

يعاتب حمزة والدته جليلة على زواجها من عساف وتفضيلها له عليه وأنها جعلته غير فادر على رفع رأسه فى وسط الناس، وتبكى جليلة لأنها غير قادرة على الدفاع على نفسها والإفصاح عن سبب موافقتها على الزواج من عساف الذى يتصل بع بغفران ويحاول ويسأله عن ابنه سليم، لينكر عساف خطفه لسليم ويدخل الثنائى فى مشادة كلامية استفزازية تنتهى بإغلاق المكالمة من قبل كل واحد فى وجه الثانى.

المشهد ينتقل إلى الغجر، حيث يتطاول "طايل" على كبير الغجر بكرى زلط "عماد زيادة" ويهدده بأن يبتعد عن يسر "أسما سليمان" وإلا سيتصرف معه تصرف آخر ويطلب منه الدخول معه فى معركة لرجل لرجل ويضربه بكرى ضربا شديداً ويرميه فى المياه ثم يضربه بالرصاص ويقتله، وسط انهيار يسر التى تحبه وكانت ترغب فى الزواج منه وطلبت منه ذلك.

على داخل سرداق فرحه الملىء بالأنوار وبأهل البلد قبل الاحتفال بزواجه من رغدة "ملك أحمد زاهر"، ويدخل عساف على الحصان مرتدياً الجلباب الأبيض ويمسك الميكروفون ويخبر المعازيم بأن هذا الفرح ليس لزفاف على ورغدة فقط وانما زفافه هو الآخر على جليلة وسط اندهاش من الكل، ويصل الخير إلى غفران عن طريق أخيه سعادة "محمد مهران" وسط دهشة شديدة.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.