شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 27.. جليلة توافق على الزواج من عساف بعد تهديده بقتل ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاجئ عساف "أحمد السقا"، جليلة "مى عمر" بإخبارها أن رجالته خطفوا ابنها سليم "أحمد داش" فى بداية الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، ويطلب منها الزواج منه غدا فى نفس وقت فرح على "دياب" على رغدة "ملك أحمد زاهر" وإلا سيقتل سليم وتوافق جليلة على طلبه خوفاً على ابنها، وتخبر جليه أخيها عليه بأنها ستتزوج عساف فى نفس الفرح. يقرر غفران قتل على الغريب يوم فرحه ويخبر عمه محفوظ "محمد غنيم" وابنه مصطفى "أحمد عبد الله" بذلك وانه لابد أن ينتقم لما فعله "علي" معه بالقبض عليه وادخاله الحبس، ويظهر سليم فى مكان بعيد مربوط ومعه رجال عساف وعلى رأسهم مسعد "أحمد فهيم"، ويهددهم سليم بأنه سينتقم منهم أشد انتقام بعد خروجه من هذا المكان وأن ابن غفران الغريب وما حدث لن يمر مرور الكرام.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.