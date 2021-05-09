شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 27.. "حازم" يعيد لـ"هنا" ابنهما ومؤنس يبكى ويعترف بعقدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكي، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، جلوس "هنا" منى زكي في منزل طليقها "حازم" محمد ممدوح، وجلست بجوارها "أمينة" عائشة بن أحمد، والتي أخبرتها بأنها كانت تسأل نفسها لماذا تقضى وقتا قصيرا مع "حازم"، وأوضحت لها بأنه كان يحتاج لها حتى تعود من أمريكا، وأن "حازم" ما زال يحبها.

وذهب "حازم" محمد ممدوح مسرعا إلى منزل "مؤنس"، وحاول أن يدخل الباب ولكن زوج شقيقة "مؤنس" أغلق الأبواب، ولكن "حازم" استخدام صوته العالى في فضحهم، مما أجبر أهله على إعطائه ابنه من "هنا"، وفضح أمره وسط جيرانه وأهله بأنه كان يريد "هنا" بالغصب، واتصل بـ"أمينة" عائشة بن أحمد وأخبرها بان تطمئن "هنا" بأن الطفل معه.

وسيطرت على "مؤنس" حالة من الندم والبكاء في غرفته، وحاول والده أن يهدئه ويدعمه بأن يكون قويا وأن لا تكسره امرأة، وأخبره بأن "هنا" مثل أمه، فيما عاتبه "مؤنس" بسبب زواجه من راقصة، وأخبره بأنه السبب في مقاطعته لها، وأخبره والده بأنه كان يحبها، ولكن لم يستطع ان يحكمها، مثل زوجتك.

وبدأ "مؤنس" محمد فراج يحضر شنطته للسفر إلى أمريكا، ولكن أثناء أخذ ملابسها وجد علبة مغلفة كانت تحضرها له "هنا" منى زكى هدية له كى تصالحه، كما أنه نقلت ملابسها بدولاب نفس غرفته؛ لأنها كانت على استعداد لأن تكون معه بنفس الغرفة قبل محاولة اغتصابه لها رغما عنها، وحاول أن يتصل بها، ولكن هاتفها تركته بالمنزل بسبب هروبها منه أثناء محاولة اغتصابه لها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 27



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 27



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 27



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 27