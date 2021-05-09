شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12.. عزيز يكتشف خيانة زوجته له مع سيف ويقتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 12 من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف، والتى تذاع يوميا تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة، كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث استطاع رامى "أحمد صلاح حسنى" الهروب من المصابين بالسيارة، التى تحمل جميع الناس الذين كانوا محتجزين فى المستشفى، ولكن بعد سيرهم اكتشف أن تانك البنزين به خُرم، ولم يعد هناك بنزين فى السيارة.

لم يجد ياسين "يوسف الشريف" مفرا إلا أن يسيروا جميعا على الأقدام حتى يصلوا لمحطة القطار، وبعد فترة من مشيهم شعروا بالتعب، فما كان عليهم إلا أن يستريحوا، وبدأ ياسين يسمع صوت استغاثة، فوجد فطين "عماد رشاد" ومعه زوجة "إسلام جمال" حيث كانا قد فرا من المستشفى فى سيارة خاصة، وتبين أن السيارة قد تعطلت بهما، وواجه إسلام جمال زوجته بحقيقتها وعرّفها أن ابنها قد مات فدخلت فى حالة انهيار تامة.

واختفت ابنة "أميرة العايدى" فترة مما جعل أنها تقلق عليها، وكان ياسين قد هم بالبحث عنها، ولكنها ظهرت فى اللحظات الأخيرة، وعلموا أنها كانت تحضر حبوبا مخدرة من إحدى الصيدليات المهجورة فانفعلت عليها والدتها، وأخذ ياسين منها الحبوب فسحبت المسدس منه ووجهته نحو رأسه مهددة إياه بقتله إن لم يعطها شنطة المخدرات، وحاولت والدتها إمساك المسدس منها فأُطلقت منه رصاصة أصابت أميرة العايدى وتوفيت على الفور.

وسمع عزيز زوجته وهى تتحدث لسيف "إدوارد" وتهدده بابنه الذى فى بطنها، وضرورة مساعدتها وعلم بخيانتها فقرر الانتقام، وعندما بدأ الجميع يهرب بسبب ظهور الكثير من المصابين، بعدما سمعوا إطلاق النار، فقام عزيز بدفعها على المصابين الذين انقضوا عليها على الفور، وأخذ تليفونها حتى يعرف مع من كانت تتحدث وبعد أن اجتمعوا جميعا ليرتاحوا قام عزيز بالاتصال بآخر رقم، وإذ بهاتف سيف "إدوارد" يرن، ويجد عزيز واقفا أمامه.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.