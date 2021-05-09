رامز جلال يروج لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان رامز جلال، لفيلمه الكوميدي الجديد "أحمد نوتردام" المقرر عرضه بموسم عيد الفطر المبارك.

ونشر "رامز" صورة للبوستر الدعائي للفيلم بصحبة الفنان حمدي الميرغني، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد".

وتابع: "بوستر فيلم أحمد نوتردام، لا تخافوا ولكن هزروا، عيد الفطر 2021، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم