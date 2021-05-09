"لكل ألم نهاية".. أصالة تعلق على أحداث فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على الأحداث الحالية بحي الشيخ جراح بالعاصمة الفلسطينية القدس.

ونشرت أصالة، صورة معبرة عن حال القدس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لكل ألم نهاية.. ولكل ظلم حد.. أدعوا في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أن تنهض وتنتفض وتنتصر، وستنتصر بإذن الله، ستنتصر ".

واندلعت اشتباكات لليلة الثانية على التوالي بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في القدس العربية، ما أدى لإصابة العشرات.

ورشق متظاهرون الشرطة بالحجارة وأشعلوا النيران في باب العامود في البلدة القديمة، ورد الضباط الإسرائيليون بإطلاق قنابل صاعقة وبخراطيم المياه.

يأتي هذا بعد يوم من إصابة أكثر من 200 فلسطيني و6 ضباط إسرائيليين في بعض من أسوأ أعمال العنف في محيط المسجد الأقصى منذ سنوات.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.