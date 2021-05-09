متابعة لـ"كريم فهمي": "عامل فيلم تكلفة الجرافيك فيه بربع جنيه" والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رد الفنان كريم فهمي، على متابعة له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أعربت عن استيائها من الجرافيك بفيلمه السينمائي الجديد "ديدو".

وكتبت متابعة لكريم فهمي، عبر تويتر: "كريم فهمي عامل فيلم تكلفة الجرافيك فيه بربع جنيه مخروم".

ورد فهمي، على رسالتها عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏‎لا أنا آسف.. الفيلم تكلفته كبيرة جدا ومعمول في مجهود ٣ سنين و أصعب من أي فيلم تتخيليه، أتمنى تشوفيه هتفهمي وتغيري رأيك.. أنا يهمني تتبسطي إن شاء الله".

وقرر صناع فيلم "ديدو"، إلغاء العرض الخاص للفيلم نظرًا للظروف التي تمر بها مصر بسبب أزمة فيروس كورونا، الذي سيتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل بجميع دور السينمات.

واستقر صناع فيلم "ديدو" على موعد عرض العمل فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد تأجيله عام كامل بسبب عدم الانتهاء من عمليات الجرافيك، وعدم جاهزيته للعرض وقتها، حيث استغرق تصوير العمل ما يقرب من عامين لصعوبة عمليات الجرافيك، لأن أغلب مشاهد الفيلم تعتمد على الجرافيك.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي، وضيوف الشرف أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.