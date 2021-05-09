ما حقيقة خطوبة حلا التّرك من فنان سوري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، بنبأ خطبة الفنانة البحرينية حلا الترك من فنان سوري. وتصدر اسمها ترندات السوشيل ميديا، حيث توالت العديد من الرسائل والتعليقات التي تهنئها على هذا الحدث الاجتماعي السعيد.

ولكن أكدت إدارة أعمال الفنانة الشابة، في تصريح خاص لبرنامج “إم بي سي ترندينغ”، أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.

يُذكر أنه لم تسلم أيضاً منى السابر، والدة الفنانة البحرينية، من الشائعات، حيث تردد في الفترة الأخيرة خبر زواجها، بالرغم من استمرار الأزمة بينها وبين ابنتها والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

ولكن السابر نفت خلال تصريحات صحافية لها هذه الأخبار، مؤكدة أنها بالفعل لن ترفض فكرة الزواج للمرة الثانية، بعد فشل زيجتها الأولى وانفصالها عن والد حلا، وأنها إذا اتخذت هذه الخطوة فسوف تعلن رسمياً أمام الجميع.

أما عن آخر تطورات الأزمة القائمة بين حلا ووالدتها، فقد نجت الأخيرة من الحكم الصادر ضدها بالسجن مدة عام، في قضية تبديد أموال ابنتها، بعدما وافقت المحكمة على طلبها استبدال هذا الحكم بدفع مبلغ 20 ألف دينار لابنتها.

وأعطتها المحكمة مهلة زمنية 30 يوماً بداية من التاسع عشر من شهر نيسان الماضي، حتى تسدد خلالها المبلغ المطلوب.