مراهق يعترف بقتل المغني بوب سموك بهدف السّرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: اعترف مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً بقتل مغني الراب الراحل “بوب سوك” عن عمر يناهر 20 عاماً.

أطلق الشاب ثلاث رصاصات على المغني بهدف سرقة ساعته الألماسية بالتعاون مع مجموعة من المراهقين، بحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

كشف أحد محققي شرطة لوس أنجلس عن التفاصيل المروعة حين أدلى بشهادته خلال جلسة استماع أولية في المحكمة.

قُتل النجم بعدما اقتحمت المجموعة المنزل الذي استأجره في هوليوود هيلز في حوالي الساعة 4:30 صباحاً في شباط (فبراير) الماضي. وفي تموز (يوليو) وجهت تهمة قتله إلى رجلين ومراهقين.

المراهق الذي أقدم على قتل المغني هو أصغر المتهمين الأربعة، وهو الآن يواجه تهم القتل والسرقة في القضية، ويُزعم أنه اعترف بدوره بجريمة القتل في أيار (مايو) خلال حديث مسجل مع أحد زملائه المخبرين في سجن الأحداث، حيث اعترف المراهق “بأنهم طلبوا منه المجوهرات” وحدثت “اشتباكات” مع المغني.

كان المتهمون الأربعة أعضاء في العصابة عينها، وعلموا بمكان إقامة بوب سموك من حسابه في “إنستغرام”. لقد تمكنوا من رؤية العنوان على ملصق وضع على سلّة هدايا ورأوا أنه كان يحمل معه كومة من النقود في الصورة.

كان بوب سموك موهبة صاعدة في عالم موسيقى الراب، وكان على شفير إنهاء ألبومه الأول قبل أن يُقتل.

على الرغم من أنه نجا من إطلاق النار في البداية، إلا أنه سرعان ما ساءت حالته في المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.