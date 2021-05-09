هاني سلامة يكشف عن سبب عرض “بين السما والأرض” في 15 حلقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: كشف الفنان المصري هاني سلامة عن السبب وراء عرض مسلسل “بين السما والأرض” في 15 حلقة فقط، خلال النصف الأول من شهر رمضان، مبيناً أن ضيق الوقت كان سبباً في إنجازه بتلك الحلقات، بعدما كان مقرراً أن يرى النور في 30 حلقة.

وأضاف هاني سلامة، في مقطع فيديو بثه عفي “إنستغرام”، أن هذا القرار جاء في صالح المسلسل، ويبدو أنه ترتيب من الله، موضحاً أنهم اكتشفوا خلال التصوير أن خروج العمل في أكثر من 15 حلقة كان سيتسبب في تطويل الأحداث، ولن يكون منضبطاً كما ظهر للجمهور.

وتابع أن هذا كان واضحاً في ردود الأفعال على العمل، من خلال رصد ما دوَّنه الجمهور في “السوشيال ميديا”، والحديث بأنه لم يكن هناك تطويل، وجاءت الأحداث متسارعة وليس بها عنصر الملل.

وعقَّب أن فكرة وجود عمل درامي ضمن 15 حلقة غير شاذة في مسلسله فقط، فهناك مسلسلات أيضاً تم عرضها في 15 حلقة فقط ضمن موسم دراما رمضان الجاري.

وتابع: “بالعودة بالزمن للوراء قليلاً سنجد أن هناك مسلسلات بين 7 و12 و13 حلقة”، مردفاً أنه يرى هذا الأمر مفيداً للدراما، حيث يتم تقليل الملل في منتصف المسلسل، مبيناً أن هذا لمصلحة المشاهد في النهاية.

عُرض مسلسل “بين السما والأرض” في السباق الرمضاني 2021، من خلال النصف الأول من الشهر، حيث جاء على 15 حلقة فقط، ودارت أحداثه حول مجموعة من الأبطال يتعرضون لعطل فني في أسانسير عمارة، ولم يجدوا من ينقذهم، وتدور المواقف داخل الأسانسير، حيث تضع إحدى السيدات مولودها، ويموت أحد الأفراد، ويحكي كل شخص عن حياته بطريقة “فلاش باك”، ويتذكر كل منهم أخطاءه التي ارتكبها.

يشارك في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” هاني سلامة، سوسن بدر، درة، يسرا اللوزي، ندى موسى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، نورهان، محمد لطفي، محمد ثروت، وعمرو صالح، والعمل قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.