شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الحالة الصحية لـ سمير غانم غير مستقرة ووضعه على جهاز تنفس صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم غير مستقرة، وما زال متواجدًا بغرفة العناية المركزة، ولديه مشكلة بالصدر وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة نوعًا ما، وتتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم التنفس.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة بعد يومين.

كانت مصادر مقربة لـ"الخليج 365" قد أكدت أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام، بعد إصابتها بضيق فى التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.