أنجلينا جولي.. هذا ما تعلمته من والدتها عن تربية الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، في حديثها إلى صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، عن أهم الدروس التي تعلمتها من والدتها الراحلة، مارشلين برتراند.

وأشادت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 45 عاماً، بمارشلين لكونها أماً “لطيفة”، وقالت إنها حاولت، دائماً، معاملة أطفالها بنفس حنان والدتها.

وقالت جولي: “لقد كانت والدتي لطيفة للغاية، يمكن أن أكون أحظى بمكانة كبيرة في عملي والحياة، لكنني أشعر بالدفء واللطف مع أطفالي”.

وتابعت: “هذا اللطف والدفء هما أساس مهم بشكل لا يصدق.. لقد أعطتني أشياء أخرى كثيرة، وعلمتني العديد من الدروس”.

وقد توفيت الممثلة الأميركية مارشلين برتراند عام 2007، عن عمر ناهز الـ56 عاماً، بعد معركة طويلة مع سرطان المبيض.

وخلال المقابلة، قالت نجمة “Maleficent”، أيضاً، إنها تراجعت عن إخراج الأفلام، لتتمكن من التركيز على أطفالها الستة.

وتشارك أنجلينا زوجها السابق براد بيت، الذي انفصلت عنه في 2016؛ ستة أطفال، هم: مادوكس (19 عاماً)، وباكس (17 عاماً)، وزهرا (16 عاماً)، وشيلوا (14 عاماً)، والتوأم نوكس وفيفيان (12 عاماً).