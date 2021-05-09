ميغان ماركل في أول ظهور على التلفزيون منذ مقابلة أوبرا وينفري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: بعد أسابيع من ظهور الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، مع المذيعة المتألقة أوبرا وينفري على شاشة التلفزيون، والكشف عن أسرار تنحيهما عن العائلة المالكة، عادت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 39 عاماً، من جديد للظهور على شاشة التلفزيون، خلال بث مقطع فيديو بصفتها رئيسة حملة “Vax live”.

الحدث، الذي تم بثه على التلفزيون ليلة السبت في الولايات المتحدة، تضمن أيضاً عروضاً لجينيفر لوبيز، وإدي فيدر، وفو فايترز، وجي بالفين، كما ظهر الأمير هاري على خشبة المسرح لأول مرة منذ جنازة جده الراحل الأمير فيليب. وتحدثت دوقة ساسكس، خلال الفيديو، عن النساء، خاصة ذوات البشرة الملونة، وقالت ميغان إن حوالي 55 مليون امرأة فقدن وظائفهن في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية الوباء، كما أن هناك 47 مليون سيدة وفتاة معرضات لخطر الفقر.

وأضافت ميغان: “وبصفتى رئيسة الحملة، أعتقد أنا وزوجي أنه من الأهمية إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الجميع، خاصة النساء اللائي تأثرن بشكل كبير للغاية، جراء هذا الوباء”.

جدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى زيادة التبرعات ومشاركة اللقاح بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وظهرت ميغان، خلال الفيديو، بفستان حرير باللون الأحمر مزين بالورد من تصميم كارولينا هيريرا، واعتمدت تسريحة شعر مموج تركته ينسدل على كتف واحدة، ونسقته مع حلق ضخم من الذهب، وعقد يرمز إلى تمكين النساء، من علامة “AWE”، وسوار وساعة من كارتييه. واكتفت ماركل بمكياج خفيف باللون الوردي.