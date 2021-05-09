شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنضم للنجوم الداعمين للقدس: ادعوا فى هذا اليوم للحبيبة فلسطين أن تنهض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة السورية أصالة نصري، للنجوم والمشاهير، الذين دعموا وساندوا الشعب الفلسطيني في معاناته الحالية مع اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذى يعتدي على المواطنين الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية في محاولات منه لتهجيرهم من منازلهم في حي الشيخ الجراح.

ونشرت نصري، صورة لقبة مسجد الأقصى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام وكتبت: "لكلّ ألم نهاية ولكلّ ظلم حدّ، ادعوا في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أنّ تنهض وتنتفض وتنتصر وستنتصر بإذن الله ستنتصر، فلسطين، أنقذوا حي الشيخ جراح".

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء 11 مايو الجارى إفتراضيا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين أيده عدد من الدول العربية.