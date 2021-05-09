شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى حديد ترفع شعار "الأمومة" أولاً وأخيرًا وتواصل اهتمامها بطفلتها Khai.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، ستبتعد لفترة طويلة عن حياتها العملية، بعد اهتمامها الشديد بطفلتها Khai التي استقبلتها منذ عدة أشهر، والتي أبعدتها تمامًا عن حياتها الطبيعية، وهو ما يظهر في الصور التي تواصل الكشف عنها وتجمعها مع طفلتها.

وفى مجموعة صور جديدة نشرتها حديد، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت فيها وهى تقضي أوقاتها مع ابنتها Khai ويتنزهان ويخوضان الكثير من المغامرات سويًا لتعلن عن عشقها لابنتها التي حولت حياتها بشكل كبير.



حديد مع ابنتها khai



جيجي حديد فى نزهة مع ابنتها

وكانت قد احتفلت جيجى حديد بعيد ميلادها فى حفل عائلى منذ عدة اسابيع، وباعتبارها من أشهر عارضات الأزياء في العالم، تحرص الصحافة وعدسات الكاميرات على متابعة إطلالاتها في كل مكان تظهر فيه، وقد ظهرت مؤخرًا بإطلالة رياضية استطاعت من خلالها الدمج بين الإطلالة المريحة والعصرية الأنيقة في نفس الوقت.



جيجي حديد مع ابنتها

تعد عارضة الأزياء الفلسطينية من أحدث الأمهات بين المشاهير، ورغم ذلك إلا أن جيجي حديد ظهرت بقوام ممشوق لا يصدق بعد الولادة بـ6 أشهر، مما ساعدها على ارتداء الأزياء التي تريدها بحرية شديدة، وقد اختارت مؤخرًا أثناء تجولها في أحد شوارع نيويورك بدلة رياضية، عبارة عن سروال باللون الرمادي، وHoodie أو سويت شيرت جمع بين اللونين الأزرق الفاتح "اللبني" والفوشيا الصارخ، يحتوي على طبعة باللون الأصفر في منطقة الصدر، وارتدت فوقه "فيست" مصنوع من الجينز بلون فاتح.