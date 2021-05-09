شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام والأحزان والمفاجآت تسيطر على الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، أنظار متابعة ومشاهدى المسلسل، لما حملته من أحداث جديدة ومثيرة خاصة التي تلخصت في علم "حازم" محمد ممدوح بمرض "أمينة" عائشة بن أحمد، كما أن "مؤنس" محمد فراج علم بأن "حازم" قام بتطليق "هنا" منى زكي، الذى تسبب له في صدمة وكان لرد فعله أمر لا يستهان به أبدا قلب أحداث المسلسل تماما، ليزداد عشق المشاهدين لمتابعة العمل بشغف أكبر.



عائشة بن احمد

ولفتت النجمة التونسية عائشة بن أحمد الأنظار خلال الحلقة 26 من مسلسل لعبة نيوتن، بسبب براعتها فى أدائها التمثيلى ومشاعرها الصادقة التي صدرتها للمشاهدين بأداء سهل وبسيط ودون "أفورة" خلال نزول دموعها في مشهد جمعها بمحمد ممدوح، والذى ذهب خلاله "حازم" إلى "أمينة" وأخبرها بأن بدر أخبرها بمرضها، وعاتبها عن سبب اخفائها لمرضها كل هذه الفترة، كما عاتب نفسه بأنه لم يعلم بذلك من وقت آلمها التي كانت تعانى منه، وأن العسل الذى طلب منه من زهرة الأفيون كان من أجلها حتى يكون طبيعى، وطلب منها الزواج، لتخبره بان هذا كان السبب لعدم اخباره بمضها حتى لا تستعطفه بسبب حالتها ولكنها أخبرها بانه يحبها كثيرا ويريد الزواج منها، في مشهد أبكى المشاهدين، واحتضنها



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26

وفى ذات الحلقة وكل الحلقات عودتنا النجمة منى زكى بأدائها التمثيلى الرائع الذى ظهر منذ الحلقات الأولى وحتى وقتنا الحالي وفى مشهد حمل رسالة جديدة من المسلسل وبدموع ساخنة منها، وذلك من خلال مشهد محاولة "مؤنس" محمد فراج لاغتصاب "هنا" منى زكي، بعدما علم بأن "حازم" قام بتطليقها، وحاولت أن تدافع عن نفسها باستماتة ما دفعه لصفعها على وجهها، وشعر المشاهدين وكأن الأمر ليس تمثيل بل وكأنه أمر حقيقى دخل عقولهم بمنتهى السلاسة، لما حملته منى زكي من صدق في مشاعره واتقانها في التعبير عن الموقف جعله حقيقة أمام المشاهدين، مما شعر المشاهدين بسخونة دموع منى زكى من محاولة زوجها أن يرغمها على الحقوق الشرعية رغما عنها ودون رضاء منها بذلك، مما جعلها تهرب منه وتذهب إلى منزل "حازم" لتستنجد به وترتمى في أحضانه باكية.



محاولة اغتصاب محمد فراج لـ منى زكي فى لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.