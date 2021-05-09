زينة أحمد تواصل تصوير فيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة زينة أحمد في الفيلم الجديد "المحكمة" الذي يتم تصويره حاليا.

وتواصل زينة خلال الفترة الحالية تصوير دورها في فيلم "المحكمة" الذي تدور أحداثه في المحكمة حول 6 قضايا جنائية ومدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم "المحكمة" بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبدالله، سليمان عيد، محمود عامر، ومن تأليف أحمد عبدالله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.

يشار إلى أن زينة أحمد تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد وآخرون.