5 مسلسلات أجنبية تعوض غياب "ظل وعظم" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار انتهاء مسلسل Shadow and Bone (ظل وعظم) على شبكة نتفليكس حزن متابعيه حول العالم.

ورغم إعلان الشبكة عن تجديد المسلسل لموسم ثانٍ، إلا أن الجمهور المتشوق لا يطيق صبرًا لمتابعة مسلسل جديد يمتلك نفس حبكة الفانتازيا وجرعة الإثارة والتشويق.

ويتناول مسلسل "ظل وعظم" قصة مراهقة يتيمة تمتلك قوى خارقة من شأنها إنهاء الحرب بين عالمين.

ويستعرض موقع "كوليدر" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز المسلسلات الأجنبية التي تشبه "ظل وعظم" لتعويض غيابه.



1- Legacies





مسلسل "ليجاسيز"، بطولة دانيال روز راسيل وكايلي براينت، ويتناول قصة مراهقة تنحدر من سلسلة عريقة لمصاصي دماء، ترتاد مدرسة لأصحاب القوى الخارقة للطبيعة.



2- Charmed





مسلسل "المسحورات"، بطولة روبرت إيفانز وسارة جيفري، ومأخوذ عن النسخة الكلاسيكية التي صدرت في التسعينيات.

يتناول المسلسل 3 شقيقات ساحرات تجمعهن مغامرات خارقة لقوانين الطبيعة.

3- Locke & Key





مسلسل "لوكي أند كي"، بطولة إيميليا جونز وجاكسون روبرت سكوت، ويتناول انتقال 3 أشقاء إلى منزل العائلة القديم بعد حادثة مأساوية، مما يقودهم إلى مغامرة جديدة تتعلق باكتشاف مفاتيح غامضة في أرجاء المنزل.



4- Chilling Adventures of Sabrina





مسلسل "مغامرات صابرينا المخيفة"، بطولة كيرنان شيبكا وروس لينش.

يتناول المسلسل قصة مراهقة في المرحلة الثانوية تصارع للحفاظ على سرها الغامض وهو كونها ساحرة.

5- The Magicians

مسلسل "السحرة"، بطولة أوليفيا تايلور دودلي وهيل أبلمان، ويتناول قصة طلاب مختلفين تجمعهم مدرسة لتعلم وممارسة السحر.



