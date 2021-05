أبطال أفنجرز يشنون هجوماً على "جولدن جلوب".. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنَ نجوم سلسلة أفنجرز هجوماً على رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وحفل جوائز "جولدن جلوب"، بسبب غياب التنوع.

وقاد النجمان مارك رافالو "ذا هالك" وسكارليت جوهانسون "بلاك ويدو" الهجوم على الرابطة التي تتكون من 87 صحفياً.





ووفقاً لموقع "ديدلاين" الأمريكي، بدأ الهجوم الأسبوع الماضي على يد حملات مثل "تايمز أب"، وأيدتها شركات إنتاج وشبكات بث مثل نتفليكس واستوديوهات أمازون.

وقال رافالو في بيان: "بصفتي فائزا حديثا بجائزة جولدن جلوب، لا أستطيع أن أقول إني أشعر بالفخر أو السعادة لكوني فائزا بهذه الجائزة".

وتابع: "الأمر محبط، أن ترى جولدن جلوب التي جنت تقدير واحترام صناع السينما تقاوم التغيير الذي طالبها به مجموعات فنية وسينمائية مختلفة".

وسبق لرافالو الفوز بـ"جولدن جلوب" العام الماضي عن مسلسل "I Know This Much Is True -أعلم هذا صحيح كثيرًا".





وأرجع الموقع سر الهجوم على رابطة هوليوود للصحافة، إلى إعلانها الأخير بصدد تجدد عضوية أعضائها لمدة 18 شهراً.

وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً، كونه يأتي في أعقاب هجوم سابق على الرابطة لخلوها من أي عضو أسمر البشرة أو مختلف العرق.

وأيدت سكارليت جوهانسون تنديد زميلها، بقولها إن الخطوة التي أخذته الرابطة تمثل تراجعاً.

ومن جانبه، ذكر رئيس الرابطة، علي سار أنهم سيصدرون بياناً قريباً يفتحون فيه الباب لحوار مفتوح في محاولة لحل الأزمة.