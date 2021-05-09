شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان: نهاية كل حلقة من "اللى مالوش كبير" تجعل المشاهد ينتظر الحلقة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد سرحان، عن أن الحلقات المتبقية من مسلسل "اللى مالوش كبير" للفنانة ياسمين عبدالعزيز تشهد أحداثا مثيرة وصراعات تصاعدية أكثر من المتوقع بينه وبين سيف الخديوى والذي يجسد هذه الشخصية الفنان أحمد العوضى .



خالد سرحان والعوضى وأعرب سرحان فى تصريحات صحفية عن سر سعادته الكبيرة بردود الأفعال التى تلقاها حول شخصية رفعت الدهبى، بالتعليقات الإيجابية من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، ووصفه بلقب «الحاوى» وغيرها من التعليقات، مشيرًا إلى أن من ساعده في ذلك هو تواجد كاست هذا العمل المميز حوله والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس، لافتًا بأن العمل مع هذا الكاست ممتع للغاية . واستكمل سرحان، بأن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكه فى أخذ الكادرات والزوايا الحرفيه المتطابقه مع رسم الشخصيه فى سطورها على الورق .



خالد سرحان

وقال سرحان إن استطاع مسلسل «اللى مالوش كبير» على استحواذ مشاهده عدد كبير من الجمهور، واستخدام المصطلحات التعبيرية لسيف الخديوى فمنها على الله حكايتك ووحش الكون وغيرها، مؤكداً، بأن نهايات الحلقات تميزت بتشويق الجمهور مما جعلهم ينتظروا الحلقات القادمة بشغف، وتابع : " فهناك بالفعل مجهود كبير مبذول" على مدار 26 الحلقة الماضية، فتحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، لافتًا، جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة، إلى تصدره أكثر من مرة تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض معظم حلقاته بشكل دورى منتظم .

مسلسل «اللى مالوش كبير» تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد سرحان ، خالد الصاوى، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى ، محمود ياسين " جونيور" وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.