شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذوا حى الشيخ جراح.. مشاهير العالم العربى يتضامنون مع الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد كبير من نجوم العالم العربى، تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار "انقذوا حى الشيخ جراح"، و"فلسطين تنتفض".

وتضامن عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، مع قضية حى الشيخ جراح، وغرد عبر حسابه بتويتر: "القدس عربية، القدس عاصمة فلسطين، انقذوا حى الشيخ جراح".



عصام الحضرى

فيما غردت الفنانة نوال الزغبى: "مات الضمير.. فلسطين تنتفض"، وغرد الفنان فتحى عبد الوهاب، تدوينة فقط حملت اسم هاشتاج "الشيخ جراح".



نوال الزغبى



فتحى عبد الوهاب

وقالت الفنانة الكبيرة كارول سماحة عبر حسابها بتويتر: "في صمت العالم سنرسل أصواتكم للعالم، فلسطين".



كارول سماحة

وقالت الفنانة هند صبرى فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام: "ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب.. وهو انتهاك لكل إتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية، التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، ضد ما تقوم به اسرائيل في مدينة الصلاة".



هند صبرى

ومن جهته غرد الفنان اللبنانى راغب علامة:"ما يحصل في فلسطين المحتلة مدان مدان مدان".



راغب علامة

وفى سياق متصل كان النجم محمد هنيدي من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".