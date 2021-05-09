شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يعود للمسرح بـ"أبو العربى" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم هاني رمزى إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية "أبو العربى" بعد غياب حوالى 17 سنة عن المسرح منذ آخر أعماله "كدة أوكيه"، ومن المقرر عرضها بعد أيام قليلة فى موسم عيد الفطر على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة كل من أحمد فتحى وحجاج عبدالعظيم ومحمد جمعة وآخرون .

وكان رمزي قد كتب عبر حسابه على إنستجرام: «كل سنة وأنتم طيبين، أبو العربي راجع تاني على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله".

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة"

وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وتسلم درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى رمزى عن سعادته البالغة بهذا التكريم