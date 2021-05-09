شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 .. ظهور مميز لمحمود البزاوى أحد شيوخ قرية الروضة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 2 ظهورا مفاجئا للفنان محمود البزاوى فى دور الشيخ سليم، أحد شيوخ قرية الروضة.. وسافر الضابط زكريا يونس - كريم عبد العزيز إلى العريش، حيث حقق مع أحد المتهمين فى واقعة مسجد الروضة، والذى تم ضبطه فى أحد الأكمنة، كما التقى شقيقه الضابط على يونس، وطلب منه الذهاب إلى قرية الروضة لتقديم واجب العزاء، ولكنه يرفض تقبل العزاء إلا بعدما يأخذوا ثأرهم، وأخبره أن الإرهابيين أشعلوا النار فى السيارات وأغلقوا الطريق حتى لا يستطيع أحد نقل المصابين للمستشفى.

وأكد سليم أن أخيه وعمه وابن عمه ماتوا فى الهجوم على المسجد، قائلا: "إحنا رجال ما تهاب الموت، وما بناخد عزا حتى ناخد بتارنا".

وكشفت الحلقة حقيقة ما حدث في مسجد الروضة بشمال سيناء.. ويطلق مسلحون قذائف في اتجاه مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بالعريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، واستهدفوا الفارين من المسجد بأسلحة آلية، ما أسفر عن مقتل قرابة 350 شخصا وإصابة العشرات بينهم أطفال.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.