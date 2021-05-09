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أشرف عبد الباقى يعود بـ"مسرحية كلها غلط" و"صباحية مباركة" فى عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - قرر النجم أشرف عبد الباقي استكمال موسم جديد من مسرحيتى "صباحية مباركة" و"مسرحية كلها غلط"، وسيتم افتتاحهما فى موسمهما الجديد بداية من الخميس 13 مايو والذى سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من السادسة حتي التاسعة مساء حسب تعليمات الإغلاق. 

 

فيما سيعود مجددًا عبدالباقي بمسرحية كلها غلط، وذلك علي مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، وسيعود كل من علي ربيع وأوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة" علي خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي. 

 

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

 

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، وسيتم عرضها بمسرح الريحاني.

 

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبدالباقي، وسيتم عرضها علي مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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