شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعود بـ"مسرحية كلها غلط" و"صباحية مباركة" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم أشرف عبد الباقي استكمال موسم جديد من مسرحيتى "صباحية مباركة" و"مسرحية كلها غلط"، وسيتم افتتاحهما فى موسمهما الجديد بداية من الخميس 13 مايو والذى سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من السادسة حتي التاسعة مساء حسب تعليمات الإغلاق.

فيما سيعود مجددًا عبدالباقي بمسرحية كلها غلط، وذلك علي مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، وسيعود كل من علي ربيع وأوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة" علي خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، من بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، وسيتم عرضها بمسرح الريحاني.