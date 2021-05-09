شكرا لقرائتكم خبر عن إميلى بلانت وجون كراسينسكى يخوضان معركة قضائية مع الشركة المنتجة لـ"A Quiet Place II" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مشاكل إغلاق دور العرض السينمائية ستنتقل إلى المحاكم، حيث قال مصدر إن النجمين إميلي بلانت، وجون كراسينسكى، يخوضان معركة قضائية مع شركة "Paramount Pictures"، من أجل تعويضهما عن فيلمهما القادم A Quiet Place II.



إميلي بلانت وجون كراسنسكي

ويصارع الزوجين المشهورين للحصول على تعويض إضافي من الشركة المنتجة بعد أن تم تقليل دور العرض الحصرية لفيلم الرعب، حسبما قال شخص مطلع على المفاوضات لـ Bloomberg.

ووفقًا للمصدر، يحرص كل من إميلي بلانت، وجون كراسنسكى، على تعويض الإيرادات المفقودة، حيث إن معظم مدفوعاتهما مرتبطة بمدى جودة الفيلم في السينمات، وليس علي خدمة البث المباشر، وعلي جانب آخر حاول موقع "ديلى ميل"، التواصل مع مديرى أعمال النجمين للتعليق، لكن لم يحصلوا علي رد.

ويصدر الجزء الثاني من فيلم الرعب في السينمات بجميع أنحاء أمريكا يوم الجمعة 28 مايو، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، ففيلم "A Quiet Place Part II" تمت إعادة جدولته عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني المقرر عرضه بداية العام المقبل، تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.