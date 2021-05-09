شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية.. هل تنهار خطة باسل خياط للانتقام من يسرا وأروى جودة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل حرب أهلية تصاعدًا فى الأحداث فتذهب مريم - يسرا إلى منزل يوسف - باسل خياط، لتقديم واجب العزاء لفريدة - أروى جودة بعد وفاة والدها، وتصر على اصطحابها معها في منزلها، ولم تكترث لتهديدات يوسف لفريدة ليمنعها من ذهابها مع فريدة - أروى جودة، ويعيش يوسف فى قلق وتوتر بعد وفاة والد فريدة بعد ما خسر الكارت الرابح لتكون فريدة تحت رحمته بسبب تهديداته لها بالفيديوهات التى صورها لها، فهل تنهار خطة باسل خياط للانتقام من يسرا وأروى جودة؟

كما شهدت الحلقة مقابلة "يوسف" باسل خياط بـ"كيشو" صديق تمارا وطلب منه يوسف منحهم أي وسيلة ابتزاز لها، من خلال فيديوهات غير لائقة أو أن يتزوجها عرفيًا، وذلك لتكون تحت رحمته لابتزازها بميراث والدها "عزيز".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.