"بروس ويليس" يعود للسينمات بسلسلة أكشن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي بروس ويليس عن تعاونه مع شركة الإنتاج السينمائي "Emmett/Furla Oasis"، في سلسلة الخيال العلمي "The Fortress".

ووفقاً لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، بدأ بروس ويليس بالفعل العمل على أول جزء من سلسلة "ذا فورتيس"، على أن يبدأ تصور الجزء الثاني بمجرد الانتهاء من الأول.





السلسلة من إخراج جيمس كولين بريساك، وتأليف آلان هورسنيل، وبطولة بروس ويليس وجيسي متكالف وتشاد مايكل موراي وكيلي جريسون.

وتدور سلسلة "ذا فورتس"، حول مجموعة من المجرمين يقودهم رجل مخضرم يقرر الهجوم على منتجع سري تابع للاستخبارات الأمريكية بغرض الانتقام من جاسوس سابق (ويليس) تابع للاستخبارات.





وذكر الموقع، أن موعد طرح أول جزء لم يُحدد بعد، لكن التصوير جارٍ على قدم وساق في بورتو ريكو حالياً، على أن يتم تصوير الجزء الثالث في وقت لاحق من هذا العام.