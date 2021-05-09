ماجد المهندس وراشد الماجد ومحمد عبده يُحيون حفلات العيد

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دبي: في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تقدم "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات عيد الفطر التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" تحت شعار "معيّدين معاكم"، ويُحييها الفنانون: ماجد المهندس، راشد الماجد، ومحمد عبده، وذلك وفق المواعيد التالية:

• الأربعاء 12 مايو 2021: ماجد المهندس، يبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

• الخميس 13 مايو 2021: راشد الماجد، يبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

• الجمعة 14 مايو 2021: محمد عبده، يبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

