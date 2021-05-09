داليا البحيري تروج لمسرحية "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة داليا البحيري لمسرحية "أبو العربي"، المقرر عرضها في موسم عيد الفطر المقبل.

ونشرت داليا بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وأخيرا مسرح، تعالوا شوفونا على مسرح طيبة جراند مول بداية من تاني أيام عيد الفطر المبارك حنعرض ماتينيه من الساعة ٦ مساء".

وأضافت: "النجم الصديق أخويا هاني رمزي في أبو العربي في ميشين امپوسيبول المسرحية فيها ضحك كتير ونجوم قمرات، تأليف الموهوب محسن رزق وإخراج الموهوب تامر كرم المسرحية أول إنتاج لمسرح تياتروا، أوعدكم حتتبسطوا قوي".

وسبق وقدّم هاني رمزي شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبدالجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبدالله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.