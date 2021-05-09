إيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

ونشرت إيمي صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "ادعوا لأبويا بالرحمة فضلا وليس أمرًا لعلها تكون ليلة القدر، وأمواتنا جميعا".

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.