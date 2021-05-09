هند صبري: ما يحدث في حي الشيخ جراح كارثة لا يمكن السكوت عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصفت الفنانة هند صبري ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان حي الشيخ جراح في القدس، بأنه جريمة حرب، وانتهاك لكل اتفاقيات السلام والقوانين الدولية.

هند صبري عبرت عن موقفها من خلال صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب، وهو إنتهاك لكل إتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية، التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، ضد ما تقوم به إسرائيل في مدينة الصلاة القدس، انقذوا حي الشيخ جراح".

وتقود قوات الإحتلال الإسرائيلي هجمة شرسة ضد سكان حي الشيخ جراح الفلسطينيين، لطردهم من منازلهم.

هند صبري تشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة مع نجوم العمل: أحمد عز، هشام سليم، نضال الشافعي، ندا موسى، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد حلاوة.