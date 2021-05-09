تعرف على أفلام عيد الفطر المبارك 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أيام قليلة تفصلنا عن موسم عيد الفطر المبارك، الذي تشهد فيه دور العرض السينمائي لعام 2021 عدد من الأفلام التي ينتظرها الجمهور.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هذه الأفلام:

أحمد نوتردام

الفيلم كان يحمل في بداية تصويره اسم "هيكل نظمي" لكن تم تغيير الاسم.

فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري

ديدو

بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم نخبة من نجوم الفن وتأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب ديدو الذي يقرر مع مجموعة من أصدقائه سرقة عالم ثري ولكن الأخير يحولهم عقلة أصبع، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".

ثانية واحدة

بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وهناك أفلام لم يتم تحديد مصيرها حتى الآن، خاصة وأن بعضها توقف تصويره بسبب ظروف كورونا وأخرى بسبب انشغال أبطالها بتصوير أعمالهم الرمضانية.

ونعرض لكم قائمة هذه الأفلام:

العنكبوت

فيلم "العنكبوت" الذي يشارك فيه كل من أحمد السقا ، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.

مش أنا

فيلم"مش أنا" تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، إذ يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته".

الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

كيرة والجن

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويُعد هو أول عمل يجمع الثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز فى السينما، إذ يرغبان فى تقديم عمل ضخم يضاهي الأفلام العالمية، ويشارك في الفيلم هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، هدى المفتي، إياد نصار، علي قاسم، ومن إخراج مروان حامد.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال منذ اندلاع ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي، والفيلم إنتاج سينرجي فيلمز.

العارف

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض، للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.

30 مارس

فيلم "30 مارس" بطولة: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، صبري فواز، محمد علي رزق، ندا موسى، أسماء أبو اليزيد، إنتاج دانا وديجيتال ستار، وتأليف حامد المدني وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم الإنس والنمس

فيلم "الانس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

فيلم قمر 14

فيلم قمر 14، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.