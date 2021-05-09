أشرف عبدالباقي يعود بـ"مسرحية كلها غلط" و"صباحية مباركة" في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قررت شركة "وورك شوب" للإنتاج الفني للفنان أشرف عبدالباقي استكمال موسم جديد من مسرحيتي "صباحية مباركة" و"مسرحية كلها غلط"، وسيتم افتتاح المسرحيتين في موسمهم الجديد بداية من الخميس 13 مايو والذي سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من السادسة وحتى التاسعة مساء حسب تعليمات الإغلاق.

فيما سيعود مجددا عبدالباقي بمسرحية كلها غلط، وذلك على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، وسيعود كل من علي ربيع وأوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة" علي خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

وتباع تذاكر المسرحيتين حاليا من خلال موقع تيكتس مارشيه، أو من خلال شباك المسرحيين بمسرح نجيب الريحاني بوسط البلد أو بمسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية كلها غلط هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج وورك شوب وسيتم عرضها بمسرح الريحاني.

مسرحية صباحية مباركة هي بطولة علي ربيع وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب، وسيتم عرضها على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.