حالته حرجة.. عائلة الفنان سمير غانم تكشف حالته الصحية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

لا تزال حالة النجم المصري سمير غانم المصاب بكورونا “حرجة” وتحت التنفس الاصطناعي، ونشرت ابنته الفنانة المصرية دنيا دعاء لوالديها سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”.

وكتبت “اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله”.



من جانبها، طالبت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت نفس الأدعية التي نشرتها دنيا لوالديها، عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت: “أرجو الدعاء”.

يذكر أن النجم سمير غانم ما زالت حالته الصحية غير مستقرة وحرجة، وأكد مصدر طبي أنه لا يزال على جهاز تنفس اصطناعي بالعناية المركزة.

كما تخضع دلال عبد العزيز لجلسات الأكسجين بأحد مستشفيات العزل، وتم نقلها للعناية المركزة.