شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون توجه انتقادات لـ"جولدن جلوب" بسبب التحيز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المختصة بتوزيع جوائز الجولدن جلوب، قائلة إنها واجهت أسئلة وتصريحات متحيزة ضد المرأة في المؤتمرات الصحفية وتحث الصناعة على "التراجع"، وتأتي تعليقات جوهانسون بعد يوم من حملة انتقاد مارك روفالو، لجمعية هوليوود للصحفيين الأجانب، وتشكيل ائتلاف من شركات العلاقات العامة لمقاطعة الرابطة.



سكارليت جوهانسون

وبحسب موقع hollywoodreporter، وافقت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، على إجراء تغييرات واسعة في عضويتها لضمان التنوع بين صفوفها، ومن بين الخطوات استحداث منصب "المسئول عن التنوع" والتشديد على ضم صحفيين من ذوي البشرة السمراء، وتوسيع نطاق المتقدمين للانضمام إلى مجموعة الصحفيين الأجانب المسئولين عن الترفيه.

وأيدت الرابطة، أيضًا، إضافة 20 عضوًا جديدًا على الأقل هذا العام إلى أعضائها الحاليين البالغ عددهم 87 عضواً، وتوسيع كشوف العاملين بها بما يصل إلى 50% خلال الـ18 شهراً المقبلة، وقال رئيس الرابطة، في بيان، "إن تصويت اليوم الساحق على إصلاح الرابطة يعيد تأكيد التزامنا بالتغيير".

وتأتي هذه الخطوات بعد تحقيق نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في فبراير، وأشارت فيه إلى أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية تخلو من أي أعضاء من ذوي البشرة السمراء، كما أثارت الصحيفة تساؤلات قائمة منذ فترة طويلة حول العلاقة الوثيقة بين الرابطة والاستوديوهات بما قد يؤثر على اختيار المرشحين لجوائز جولدن جلوب والفائزين بها.