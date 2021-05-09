شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: التبريقة أول رد من أحمد حلمى على "لعبة نيوتن".. و"لى لى" مش بتتفرج عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة مني زكى، عن رأي زوجها النجم أحمد حلمي في مسلسل "لعبة نيوتن" التي تنافس به في دراما رمضان، حيث قالت: "في أوائل الحلقات كان أول ما الحلقة تخلص، يبصلي أوي ويبرقلي وبقول له: في إيه؟.. يقول لي: كويس.. بس التبريقة هي أول رد فعل من أحمد".

كما أكدت في تصريحات لها مع راديو 90.90، أن ابنتها الكبرى "لي لي" لم تشاهد المسلسل، لافتة إلى أنها تمتنع عن مشاهدة كل أعمالها، قائلة: "النادلة متابعة من خلال صحابها وعارفة كل اللي بيحصل، أصل بنتي مرة شافتني في مشهد وهي صغيرة أوي بعيط فبقت تخاف تتفرج عليا".

وتابعت منى زكى: "لي لي مبسوطة بالمسلسل من خلال آراء صحابها وأهالي أصحابها وفخورة وكل شوية بتيجي تحضني وتقولي مبسوطالك، هي تجنن الحمد لله، هي اللي عرفت أربيها مش ضامنة الصغيرين هيحصل معاهم إيه الصراحة".



مني زكي

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.