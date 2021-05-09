شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم 26 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيضاً شهدت الحلقة مقابلة هند صبرى "دينا ابو زيد" لـ شقيقة احمد عز من جديد خلال الورشة التى تقوم بعملها هى وزملاءها كما طلبت منهم دراسات جديدة يقوموا بعملها خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب فى عام 2010.

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بذهاب عماد "أحمد الرافعى" ونادين "دنيا عبد العزيز" لمحامى عابد "خالد الصاوى" ويتحدثون عن طريقة تقسيم أملاك عابد، ليعود المشهد فلاش باك ويتحدث عابد مع المحامى ويبلغه أنه كتب جميع أملاكه وثروته لغزل "ياسمين عبد العزيز"، قبل انتحاره.

ويطمئن عماد "أحمد الرافعى" أسرته بأنه اتفق مع نادين" دنيا على توزيع أموال عابد عليهما ولا داعى للقلق، وتتحدث غزل مع مفاتن "إيمان السيد" وتتنمى أن أهلها يأتون على العشاء فى بيتها الجديد ويتحدثون مع زوجها الخديوى "أحمد العوضى".

لعبة نيوتن

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي، أحداثا مثيرة، حيث يعلم محمد فراج "مؤنس" من "بدر" سيد رجب أن مساعده "شاهين" قد قتله "حازم" محمد ممدوح، وذلك أثناء حديثهما حيث لم يكن "بدر" في وعيه، من كثرة المشروبات الكحولية، متأثرا بتدهور الحالة الصحية لأمينة "عائشة بن أحمد".

وضمن أحداث الحلقة، وبعد علم "مؤنس" بطلاق حازم لهنا، يذهب إليها محاولا أن يحصل على حقوقه الزوجية منها رغما عنها، إلا أن هنا تمنعت وظلت تصرخ، حتى قام "مؤنس" بضربها والاعتداء عليها، قبل أن تتمكن من الفرار منه.

ضد الكسر

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل ضد الكسر، للنجمة نيللى كريم، وتهديدات إياد - لؤى عمران لها بفيديو الحادث المتورط به شقيقتها الصغرى ليلى، بعد ما أرسل إليها الفيديو، وذهبت إليه سلمى - نيللى كريم لتفاوض معه ويعطيها الفيديو إلا أنه رفض وطلب مقابل الفيديو أرض الجونة من طليقها كريم - محمد فراج.

ولجأت بالفعل سلمى - نيللى كريم، وطلبت منه المساعدة حتى لا تفضح شقيقتها الصغرى وتسجن بسبب الفيديو، الا أن كريم أكد إفلاسه لها ولا يملك غير هذه الأرض، وعاتبته سلمى - نيللى كريم وعبرت بندمها الشديد لطلب مساعدته.

نجيب زاهى زركش

شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 26، قيام مؤنس – محمد إبراهيم يسري، بالزواج من نهى - جلا هشام، بدون موافقة شيرين – أنوشكا، والتي كانت معترضة علي زواجهما، وبعد الزواج ذهبا مؤنس ونهى إلى شيرين للحصول علي مباركتها ولكنه رفضت واعتبرت ابنها مؤنس مات لحين قيامه بتطليق زوجته نهي.

وشهدت الحلقة دخول نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني في حيرة من جديد حيث ذهب له شخص من الملجأ وقال له أن مسعد - رامز أمير - ليس نجله.

موسى