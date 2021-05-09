شكرا لقرائتكم خبر عن "الليلة عيد".. مفاجأة حكيم لجهوره يوم الوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم حكيم، أن يشارك جمهوره ليلة عيد الفطر بأغنية "الليلة عيد" وهى أغنية تراثية تم اخيار كلماتها بعناية لتبقى في وجدان الجمهور على غرار أغنية "رمضان كريم".

وأكد نجم الغناء حكيم، أن الأغنية تعد فرحة خاصة وشكل جديد بمناسبة عيد الفطر والتي يحرص فيها الشعب العربي علي تهنئة بعضهم، مبديا تفاؤله أنها ستكون المعايدة الأساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو الرسائل لأن كلماتها وألحانها وتوزيعها سيكون مفأجاة.

أغنية "الليلة عيد" والتي ستطرح يوم وقفة عيد الفطر من كلمات صلاح مندي و ألحان هاني فاروق و توزيع إسلام شيتوس .