شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر .. نيللى كريم تبيع منزلها لتحل أزمة شقيقتها تارا عماد فى قضية النسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت سلمى - نيللى كريم، رحلة سفرها بعد استلامها الفيديو الخاص بالحادث من إياد - لؤى عمران خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل "ضد الكسر"، الذى يذاع على قناة cbc، طوال أيام شهر رمضان، وذهبت إلى منزل والدتها وطمأنت ليلى شقيقتها الصغرى، إلى أنها ستحل هذه الأزمة دون أن تصاب شقيقتها بأي مكروه.

وتبيع سلمى - نيللى كريم منزلها الجديد وتمنح ملك شقيقتها - تارا عماد، الأموال لكي تعطيها لصلاح - مصطفى درويش لتحل أزمتها، ويذهب كريم - محمد فراج إلى إياد - لؤى عمران ويمنحه عقد بيع أرض الجونة لحل أزمة سلمى - نيللى كريم وشقيقتها ومسح إياد الفيديو، ومنح كريم - محمد فراج "فلاشة" عليها نسخة أخرى من الفيديو، أما مايا - سينيتا خليفة فتقرر السفر، وتكشف أمام إياد - لؤى عمران معرفتها بكل ما فعله بميراثها، وأنه قد حصل على كل حقوقها دون علمها.

وطلبت سلمى - نيللى كريم المساعدة من طليقها كريم - محمد فراج في حل هذه الأزمة التي تواجهها هي وشقيقتها الصغرى ليلى، خاصة أن إياد - لؤى عمران ساومها بمسح الفيديو مقابل أرض الجونة التي حصل عليها كريم - محمد فراج من والده، ولم يبد كريم أي تجاوب مع سلمى، وتركت المكتب وهي غاضبة من كريم، وطلبت منه ألا يساعدها في شيء وأنها ستدبر أموالًا لصلاح وإياد لإنهاء أزمات شقيقاتها.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية "سلمى"، صانعة محتوى خاص بالطبخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتحاول دائمًا أن تبعده عن عادته السيئة، فتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

يذكر أن المسلسل من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.