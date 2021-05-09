مصطفى قمر ينعى محروس عبدالمسيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان مصطفى قمر المنتج محروس عبد المسيح، الذي رحل أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر "قمر" صورة "عبدالمسيح"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله الاستاذ محروس أبويا الغالي وعشرة العمر شيخ المنتجين ورائد وراعي الموسيقى لأجيال كثيرة وبالأخص جيلي كان مثالا للأب الحنون والأستاذ الحقيقي والسبب الرئيسي في وجود استوديوهات صوت عالمية في مصر (أم ساوند)"

جدير بالذكر أن المنتج محروس عبدالمسيح واحد من أشهر المنتجين في مجال الموسيقى تعاون مع كبار نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم "عدوية، محمد رشدي، محرم فؤاد، شفيق جلال، كارم محمود ومحمد قنديل".