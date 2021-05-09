إليسا: "الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد لما يحدث في حي الشيخ جراح بالقدس.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت: "ما حدا يوقف على الحياة بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم".

وأضافت: "اللي عم بيصير بفلسطين هوا سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف، الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة".

ومن ناحية أخرى أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان "يا عم سلامتك"، منذ أيام، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال، وحمل الكليب طابع مليء بالفرح تعاونت فيه مع عدد من الأطفال.

الأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك.