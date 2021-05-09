الخميس.. نتفليكس تستضيف بث تفاعلي للكشف عن جزء من "Army of the dead"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف نتفليكس يوم الخميس ١٣ مايو فعالية بث مباشر حصريًا على قناتها على يوتيوب. إذ يمكن للمتابعين الدخول على البث المباشر ليعيشوا تجربة تفاعلية ويصبحوا جزءًا من الكشف الحصري لأول ١٥ دقيقة من فيلم زاك سنايدر ونتفليكس المنتظر Army of The Dead.

وستشهد الفعالية ظهورًا خاصًا للمخرج زاك سنايدر، وكل من أبطال الفيلم، Ella Purnell ،Dave Bautista Tig Notaro ،Arnezeder،Matthias Schweighöfer ،Ana De La Reguera ،Omari Hadwick، وغيرهم الكثيرين.

وفي بيان صحفي أكد القائمون على الحدث أنه سيجعل المعجبين أكثر شوقًا وتطلعًا إلى الصور الأولية لفيلم سطو الزومبي، بعد نجاحهم بفك الشفرة سوف تتاح للمشاهدين نافذة زمنية مدتها ٣٢ ساعة لمشاهدة البداية لفيلم Army of The Dead على قناة نتفليكس على يوتيوب، وهي نفس المدة الزمنية المتاحة لـ Scott Wardيقوم بدوره Dave Bautista وفريقه لاقتحام مدينة لاس فيجاس المصابة بوباء الزومبي كي يستعيدوا ٢٠٠ مليون دولار تقبع في الخزانة تحت الممر قبل أن يتم ضرب المدينة بالقنابل النووية.